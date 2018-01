No ha habido 'gasolinazo'; el precio se ha movido un par de centavos: González Anaya

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, negó que haya un gasolinazo, sólo se han dado movimientos de dos centavos en promedio al inicio de año 2018.



"Lo voy a decir aunque salga en los encabezados: No ha habido el famoso gasolinazo. Los precios de la gasolina han seguido la misma fórmula de todos los días desde hace un año y se mueven muy poquito todos los días; un par de centavos para arriba, un par de centavos para abajo, un centavo o dos, creo que el máximo ha sido tres", afirmó.



Durante su participación en la Reunión anual de Embajadores y cónsules organizada por la secretaría de Relaciones Exteriores para hablar de las perspectivas económicas para 2018, explicó que la política de precios de los combustibles, se ha aplicado desde febrero del año pasado así como también en diciembre y ahora en enero.



"No se cambió la fórmula, no se cambió la política; hay que ver series hacia atrás: no ha habido un incremento en el precio de la gasolina", sostuvo.



Después de su presentación, reiteró en entrevista que no ha habido ningún movimiento brusco en los precios de la gasolinas.



El funcionario dijo que hoy estamos mejor que hace un año, cuando habría un clima de incertidumbre y nerviosismo así como una caída en la plataforma petrolera y en los petroprecios.



Además las calificadoras tenían a México con una perspectiva negativa que hoy es estable.



Sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica (TLCAN), consideró que llegará a buen puerto.