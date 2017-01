Gobernador de Jalisco anuncia medidas para enfrentar gasolinazo

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, anunció cinco medidas para hacer frente al incremento de los precios de los combustibles.Entre las medidas anunciadas destaca un recorte a los gastos de su gobierno y la creación de un fondo para la contingencia de la economía familiar.Las cinco medidas son:1.- No habrá incremento al trasporte público.El Gobierno de Jalisco NO subsidiará el costo del transporte.SEMOV y SEPAF presentarán estímulos a transportistas que se sumen al modelo ruta-empresa.Transportistas que realicen paro estarán serán sujetos al retiro de sus concesiones.Apoyaremos el tránsito a unidades de gas natural, hibridas y eléctricas.Se iniciará el proceso de desaparición del SISTECOZOME.Se fortalecerá y modernizará a Servicios y Transportes para garantizar el servicio del transporte público.2.- Se recortará y hará más eficiente el gasto de gobiernoSe congelaran durante el resto de la administración los salarios de los funcionarios de primer nivel. Con esta medida, la presente administración será la primera en la historia de Jalisco que no crece los salarios de los funcionarios de primer nivel, sino que los disminuye en un 40% en términos reales (Reducción del 10% al inicio del sexenio + 30% derivado del no crecimiento de los sueldos).Se reducirá en 30% los gastos de comunicación social, representación y eventos.*Se reducirá en 50% el consumo de gasolina para vehículos de gobierno, con excepción de vehículos operativos dedicados a tareas de seguridad, salud y protección civil.Durante los próximos dos años, se convertirá al 10% de la flota vehicular a tecnología híbrida y eléctrica; así como al 50% en vehículos de gas natural.Se retirarán todos los vehículos de alto cilindraje del parque vehicular del Gobierno de Jalisco. (Con excepción de vehículos de emergencia)3.- Creación del fondo para la contingencia de la economía familiar 2017Con los ahorros logrados por las medidas de recorte al gasto corriente se reunirán los primeros recursos de un fondo de 1,000 millones de pesos para fondear medidas y programas en beneficio de las familias más vulnerables.Con este fondo se ampliaran en más 30 mil beneficiarios al padrón de bienevales; se entregaran 60 unidades de transporte para estudiantes en el interior del estado; y se podrán adquirir al menos 8 mil calentadores solares para las familias más necesitadas del estado.Se presentará una iniciativa ante el Congreso del estado para eliminar el financiamiento de los partidos políticos en años no electorales y que estos recursos se destinen al Fondo de Contingencia.Se extendió una invitación a los municipios de la AMG a aportar el 50% de los recursos que reciban por concepto de IEPS, con el compromiso de que por cada peso aportado por los municipios el Estado aportará dos más.4.- Se pospondrá hasta 2018 el nuevo modelo de verificación vehicularDurante 2017 se sensibilizará y socializará a los jaliscienses los efectos del cambio climático y la necesidad de mejorar el aire.5.- Se promocionará a Jalisco como un polo de almacenamiento de combustibleSe pondrá a disposición del Gobierno de la República terrenos en la Zona de Los Altos para construir infraestructura de almacenamiento de combustible que permita reducir sus costos de distribución, a fin de que Jalisco deje de ser una de las entidades donde más caro se paga la gasolina.Se propondrá al Gobierno de la República hacer extensivos los estímulos a la gasolina y el diésel a los sectores de trasporte colectivo urbano de pasajeros y al sector de transporte foráneo de mercancías para que los precios vigentes de los combustibles se mantengan al mismo precio de diciembre de 2016.