Se incendia pino de Navidad en Nuevo Laredo

REYNOSA, Tamaulipas(SUN)

El evento del encendido del pino navideño de una empresa resfresquera en Nuevo Laredo, fue interrumpido por un incidente cuando un corto circuito provocó un incendio que consumió en su totalidad el emblema de la Navidad.



El incidente se registró la noche del pasado miércoles 6 de diciembre en las instalaciones de la empresa refresquera ubicada en la calle Reforma de la colonia Lagos, donde estaban aglutinadas más de 80 familias de los trabajadores para presenciar el festejo del encendido del Pino de Navidad.



Fue justo cuando directivos oprimieron el botón para el encendido que se registró un corto circuito que provocó el incendio del pino navideño que fue devorado por el fuego en poco más de 2 minutos.



Las mujeres, hombres y niños que estaban en el evento sólo se cambiaron de zona, pues una persona en el sonido local les pedía a las familias que no se alarmarán, que no entraran en pánico, y en calma se cruzarán al otro extremo para protegerse, y además para allí entregarles regalos a los niños.



En vídeos que circulan en redes sociales se escucha cuando las mujeres se lamentan por el incidente, y se ve cómo en completa calma la gente acata las recomendaciones del sonido local.







Autoridades de Protección Civil y Bomberos no fueron requeridos en este siniestro, pues el personal contra-incendio de la refresquera actuó de inmediato y evitó que el fuego pudiera propagarse a otras áreas.



Personal de seguridad de la empresa, sin dar más detalles, explicó que el corto circuito se registró a causa de la humedad y que por fortuna no hubo personas lesionadas.