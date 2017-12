Amnistía de AMLO no le da justicia a víctimas: PRD

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente del Consejo Nacional del PRD, Ángel Ávila, sostuvo que la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, de una amnistía a integrantes del crimen organizado no le da justicia a las millones de víctimas en el País.



Cuestionó que cómo se les va a pedir, por ejemplo, a las familias de las víctimas de feminicidios que perdonen a los agresores.



"Su propuesta, es una mala propuesta, esa propuesta no le da justicia a los millones de víctimas del País. Cómo pedirles a las madres de víctimas de feminicidios que perdonen a los asesinos de sus hijas", expresó.



El perredista expresó que el líder de Morena demuestra su carácter autoritario y soberbio porque su propuesta no es viable y no lo quiere aceptar.