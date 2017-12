Los momentos polémicos del cardenal Norberto Rivera

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con la designación de Carlos Aguiar Retes como el nuevo arzobispo primado de México comienza el final de 22 años del cardenal Norberto Rivera Carrera al frente de la segunda diócesis más poblada del mundo.



El 13 de junio de 1995, el entonces papa Juan Pablo II designó a Carrera Rivera para encabezar el arzobispado de México.



A lo largo de más de dos décadas su gestión se vio envuelta en diversos momentos polémicos que fueron desde lo financiero, su cercanía con la clase política, su postura hacia los matrimonios del mismo sexo, el aborto, hasta las acusaciones por el presunto encubrimiento de casos de pederastia.



Entre los episodios más polémicos resaltan la ruptura de Rivera Carrera con el abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, por el control del recinto Mariano; así como las acusaciones por la supuesta venta del copyright de la imagen de la Virgen de Guadalupe.



En 2006, tras las elecciones presidenciales grupos de simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador se manifestaron varias veces frente a la Catedral Metropolitana, el 21 de agosto de ese año un grupo de 10 personas intentó irrumpir por la fuerza en el recinto para exigir el recuento de voto por voto.



Las acusaciones por el presunto encubrimiento de casos de abuso sexual, el pasado 2 de junio Alberto Athié y José Barba Martín, ex sacerdotes, presentaron ante la Procuraduría General de la República, una denuncia contra el cardenal Norberto Rivera Carrera por el presunto encubrimiento de casos de pederastia al interior de la Arquidiócesis de México.



Athié argumentó en esa ocasión que en diciembre del 2016 durante una conferencia de prensa Rivera Carrera comentó que al menos 15 sacerdotes habían sido enjuiciados y sentenciados por casos de abuso sexual contra menores; sin embargo, el ex sacerdote aseguró que la Secretaría de Gobernación no cuenta con ninguna información sobre este tema.



El cardenal compareció en agosto ante la Procuraduría General de la República (PGR), donde presentó copias de las denuncias por pederastia presentadas por los vicarios episcopales, que son los representantes legales del Arzobispo.



Las declaraciones del cardenal y las editoriales del semanario Desde la Fe, órgano de difusión de la Arquidiócesis, en temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo desataron polémica. El 7 de junio de 2016 dijo que los católicos no deben reconocer el matrimonio entre parejas del mismo sexo, ni siquiera "por moda".



Pero fue a través del semanario Desde la Fe donde la Arquidiócesis plasmó sus críticas respecto a la iniciativa presidencial que planteaba reconocer en todo el País este tipo de uniones.



En su edición del 14 de agosto de 2016, la editorial del semanario afirmó que el "matrimonio gay" es un falso derecho y que con su interpretación sobre el matrimonio tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Presidente de la República ponen en peligro a la familia.