INE difunde en spots campaña de firmas pro independientes

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó a difundir spots en los que da a conocer que está en curso en el país el proceso de captación de apoyos para respaldar candidaturas independientes.



“Si decides apoyar a algún aspirante a una candidatura independiente y registras tu credencial para votar en la aplicación oficial del INE, ya sea en una tablet o un teléfono celular, tus datos estarán seguros y protegidos por el INE.



"Recuerda que el aspirante o su auxiliar no podrán quedarse con tu credencial”, refiere el spot que comenzó a difundirse para promover el proceso en curso.



Aspirantes a candidatos independientes, sobre todo a la Presidencia, como la ex panista Margarita Zavala, así como Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón "El Bronco", gobernador de Nuevo León, y el senador con licencia Armando Ríos Piter han pedido al INE el uso de sus espacios en radio y televisión para difundir la campaña de acopio de respaldos para apoyar candidaturas independientes.



Particularmente, han solicitado aclarar a la ciudadanía que firmar en pro de un aspirante no compromete sus votos a futuro y que los datos de la credencial de elector están protegidos por la secrecía que garantiza el INE.