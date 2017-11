Impiden captura de Emilio Lozoya por Odebrecht

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Procuraduría General de la República (PGR) está impedida, por ahora, para determinar y, en su caso consignar, la carpeta de investigación que inició por supuestas irregularidades en los contratos de Pemex con la constructora brasileña Odebrecht.



La suspensión definitiva concedida al ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, por el Juez Primero de Distrito de amparo en materia Penal en la Ciudad de México impide que la PGR determine la carpeta hasta que el quejoso y su equipo de defensa pueda tener acceso a la misma.



Esto, debido a que en los informes rendidos por la PGR en el amparo número 909/2017 reconoció la existencia del acto que Lozoya reclamó de la dependencia, es decir, que le ha negado el acceso a la carpeta de investigación FED/SEIDF/CGI-CDMX/117/2017.



La indagatoria se refiere a los supuestos sobornos realizados a diversos funcionarios de Pemex entre 2010 y 2014 para que las empresas Odebrecht y su filial Braskem, S. A., consiguieran contratos con la petrolera.



En consecuencia, Lozoya no tendrá acceso inmediato a la carpeta pues el juez deberá revisar los informes en los que PGR indique si el ex titular de Pemex está involucrado en la indagatoria como imputado, posteriormente deberá dictar sentencia de amparo y durante ese tiempo la Procuraduría no podrá consignar la carpeta.



Esto no le impide continuar con las labores de investigación que realiza sobre supuestos sobornos pagados por Odebrecht y Braskem por 10 millones 500 mil dólares entre 2010 y 2014 a funcionarios de PEMEX para conseguir contratos.