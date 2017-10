Capturan a ex tesorero del PRI de Chihuahua durante gobierno de Duarte

CHIHUAHUA (SUN)

El ex secretario de Finanzas del PRI estatal fue detenido por su presunta participación en el desvío de 63 millones de pesos del gobierno del estado encabezado en ese momento por Cesar Duarte a campañas políticas del tricolor.



Pedro Mauli Romero Chávez, fue aprendido ayer por la tarde y este día será presentado ante un juez para conocer los delitos que se le imputan, fundamentados en la Ley General en Materia de Delitos Electorales.



“Durante el periodo de 2014 al 2015, el imputado, recibió por parte de la Tesorería de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Chihuahua, aportaciones mensuales por la cantidad de 3 millones de pesos, dinero que era destinado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Asimismo, las indagatorias ministeriales determinaron que a Pedro Mauli R. C., le fueron entregadas partidas adicionales en los meses de diciembre de 2014 y 2015; una por 3 millones 666 mil 667 pesos y la segunda por 3 millones 166 mil 666 pesos”, señala un reporte de Fiscalía.



La corporación informó que dichos recursos fueron desviados de fondos destinados al pago de nómina de la burocracia estatal, es decir los salarios de los empleados de la administración de Cesar Duarte, actualmente prófugo de la justicia y presuntamente refugiados en los Estados Unidos.



Fincan nuevos cargos a ex auditor



La Fiscalía del estado fincó nuevos cargos penales al ex auditor superior del estado, Jesús Manuel Esparza, quien desde junio pasado se encuentra recluido en el penal de Aquiles Serdán.



Esparza es uno de los ex funcionarios más cercanos a Cesar Duarte, y cuya función era auditar el adecuado manejo de los recursos del gobierno.



“De acuerdo a las indagatorias ministeriales, Jesús Manuel E. F., quien se desempeñaba como Auditor Superior del Estado de Chihuahua intervino en la desviación de dinero público, al simular cuatro procedimientos administrativos de contratación de servicios profesionales con la empresa “Kepler Soluciones integrales S. C.”, con la transferencia de las siguientes cantidades: un millón 566 mil pesos; un millón 461 mil 600 pesos; un millón 310 mil 800 pesos; y un millón 136 mil 800 pesos”, detalló un reporte.



El ex auditor fue detenido inicialmente acusado de desviar recursos públicos para pagar varios viajes a lujosas playas para su familia, sin embargo el gobernador Javier Corral reconoció que se han abierto varias investigaciones y se le fincaran cargos por diversos delitos relacionados a las “Corruptelas de Cesar Duarte”.