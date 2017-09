Muere mujer en Oaxaca tras sismo; reportan derrumbes

OAXACA(SUN)

A las 23: 49 horas de este jueves, se registró un sismo de 8.4 grados con epicentro al suroeste de Tonalá, Chiapas, aunque hasta el momento no hay un dato preciso de la magnitud del movimiento telúrico en Oaxaca.



En la capital del estado, los primeros reportes señalan un derrumbe de barda en inmediaciones de Ciudad Universitaria, así como una fuga de agua en la escuela de natación Acuarela, ubicada en la colonia Reforma, misma que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos.



En San Lorenzo Cacaotepec, se registró la caída del puente que comunica a la población.



La Secretaría de Marina descartó poco después del temblor la posibilidad de un tsunami en las costas de Oaxaca y Chiapas, no obstante, recomendó a la población no acercarse a las costas debido a que las olas alcanzan hasta 4.8 metros.



Asimismo, trascendió que uno de los principales derrumbes en Puerto Escondido, donde una persona cayó del segundo piso del hotel Rockaway, ubicado en la zona conocida como El Adoquín.



En la región del Istmo de Tehuantepec, notifican viviendas afectadas y el desgajamiento de un cerro. En Juchitán se registraron derrumbes en domicilios y personas atrapadas en los escombros. Poco después de la media noche se confirmó el deceso de una mujer, quien fue aplastada por las paredes de su vivienda.



Los hechos ocurrieron en la octava sección de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.



La mujer de aproximadamente 75 años de edad quedó atrapada entre los escombros de su casa, la cual se vino abajo por el sismo. Aunque fue rescatada por familiares y vecinos murió posteriormente.



Además, en la zona se reportan derrumbe de casas, principalmente de teja, cortes de electricidad, caída de tendido eléctrico y telefónico.