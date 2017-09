Termina crisis en San Lázaro; eliminan pase automático de fiscal

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El frente legislativo en la Cámara de Diputados, integrado por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), anunció que hoy se instalará la Mesa Directiva, luego de que el coordinador del PRI, César Camacho, informó que por indicaciones de la Presidencia de la República, se decidió eliminar el pase automático del procurador a Fiscal General.



En conferencia de prensa, el líder parlamentario del PAN, Marko Cortés, anunció que en unos momentos se tomará protesta a el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, como presidente de la Mesa Directiva.



Reconoció al coordinador de la fracción priísta César Camacho, que fue fundamental, solicitándole al gobierno federal y solicitándole a los senadoers priistas para que esto fuera hoy posible.



“Debo decirles que hoy temprano, por la mañana, el coordinador de la fracción priista me habló y me dijo Marko hemos platicado con el propio presidente de la República y se ha tomado la decisión de que no habrá pase automático al fiscal carnal”, dijo.



Por separado, el coordinador de los diputados del PRI, César Camacho, señaló que al ser un imperativo acabar con el “secuestro” de la Cámara Baja, una vez que asuma la Mesa Directiva, el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, su fracción enviará al Senado una iniciativa para eliminar el pase automático del procurador a fiscal General de la República.



“Para seguir en la misma línea de acreditación de que es nuestra posición que no haya pase automático, tengo elaborada una iniciativa de reforma a la Constitución en el mismo sentido que la que el Presidente (Peña Nieto) aprobó, de entrada tiene 257 firmas. Y una vez que Jorge Carlos Ramírez Marín se convierta en presidente de la Mesa Directiva la vamos a presentar”, aseveró en conferencia.