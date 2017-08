Peña destaca políticas en favor de indígenas

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Ante representantes de los 68 pueblos indígenas del País, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que su administración cumplió que su compromiso de hacer visibles a los pueblos originarios con acciones y programas en favor de la educación, la salud y el desarrollo económico.



Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Peña Nieto afirmó que entre esas acciones el gobierno de la República ha impulsado las Zonas Económicas Especiales para desarrollar proyectos productivos, pues reconoció que entidades como Chiapas no han podido crecer al mismo ritmo que en los estados del Centro o Norte del País.



"Por eso hemos desarrollado políticas específicas para estás entidades, entre ellas Chiapas, para que llegue más inversión, para que haya más industrialización en ese estado, para que vayamos dejando atrás el asistencialismo y vayamos esperando que la gente con su talento y creatividad pueda encontrar un espacio de crecimiento personal y profesional".



Dijo que esa es una de la acciones innovadoras, que se han impulsado y no se habían hecho en el pasado, pues reconoció que en el Sureste del País por décadas se han dedicado recursos, pero no han logrado revertir la condición de regazo social y a veces marginación y pobreza que se tiene en algunas comunidades.



"Por eso tenemos que cambiar, tenemos que trasformarnos y tenemos que hacer parte a la comunidad de estos cambios y transformaciones, que no habrán de llegar solo por una decisión del Presidente o de su Gobierno, estos cambios habrán de ocurrir en la media que las comunidades hagan suyas estas transformaciones que habrán de depararles desarrollo, prosperidad y bienestar".



En la conmemoración, el presidente Peña Nieto entregó apoyos y becas de los programas de la Comisión para el Desarrollo de la Pueblos Indígenas a representantes de las 68 etnias del País.



En ese contexto, el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Cuello (PVEM) respaldó al gobierno al gobierno federal y afirmó que México no pagará por el muro en la frontera Norte con Estados Unidos.



"Reiteramos nuestro total respaldo a la postura del Presidente de México, Mexico no va a pagar ningún muro", expresó el mandatario, al señalar que en Chiapas se tiene la cara limpia porque se da buen trato a los migrantes centroamericanos.



El mandatario local pidió al Ejecutivo federal que decrete dos nuevas Zonas Económicas Especiales, una en el centro del estado y otra en Los Altos para beneficio para los municipios indígenas.