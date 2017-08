Prevén llevar a Perelló a España

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La familia del ex catedrático de la UNAM, Marcelino Perelló Valls, analiza trasladar sus cenizas a Cataluña, España, donde vive su hija Aina, región a la cual él se sentía apegado.



A su llegada a la funeraria, donde hasta este lunes a las 11:00 horas se velarán los restos de su padre, Aina Perelló dijo que "ha sido bonito ver tanta gente que ha sufrido porque ya no está, he tenido muchos mensajes de apoyo", dijo a su llegada a México, proveniente de Barcelona, España.



Durante todo el día, la sala tres de la funeraria se mantuvo a su máxima capacidad de amigos y estudiantes, principalmente, que fueron a despedirse del ex líder del movimiento estudiantil de 1968.



"Siempre fue muy temerario y tuvo convicciones muy firmes. Fue muy congruente a lo que pensaba y decía. Hubo una tentación de gente que al amparo del movimiento del 68 se convirtieron en los burgueses que criticaban. Él no. Siempre vivió en la austeridad total, el suyo era un departamento modesto, rentado", contó.



Para sus estudiantes en la Facultad de Ciencias de la UNAM fue un maestro estricto, retador y respetuoso, que se preocupaba por sus alumnos y por dar clases divertidas y didácticas.



"Nos ponía un problema que teníamos que resolver para la siguiente clase. Le decía el torito porque él decía que todos los problemas tienen solución pero hay que torearlos. Una vez nos pidió encontrar la suma de dos números pares que dieran uno non. Nos rompimos la cabeza y no pudimos. Él nos dijo: ‘A ver, si sumas diez millones y diez millones ¿cuánto te da? 20 millones y ¿ese no es un numeronón?’, reímos mucho", recordó Mariana Isabel Paulín Chávez, de 22 años, estudiante de Matemáticas.



Asistentes a los servicios funerarios comentaron que la salida de la UNAM y la cancelación del programa Sentido Contrario en la radio afectó anímicamente al académico, a pesar de haber recibido el apoyo de su familia, amigos y alumnos, quienes siguieron tomando clases con él en un salón rentado cerca del metro Copilco aún después de que la Facultad de Ciencias canceló sus clases.