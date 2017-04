Vinculan a proceso a conductor de BMW

(GH)

En la audiencia pública realizada este viernes, una jueza de control determinó que Carlos Salomón Villuendas, conductor del BMW que sufrió el accidente sobre Paseo de la Reforma, fuera vinculado a proceso, por lo que ahora permanecerá en la cárcel tras ser imputado como presunto responsable de homicidio culposo agravado, según informó Joaquín López Dóriga Luego de una audiencia que duró varias horas y después de un receso pedido por la jueza de control, se determinó que tras escuchar los argumentos legales del Ministerio Público como de los asesores jurídicos y la parte de la defensa del imputado, la defensa trató de desacreditar las pruebas, señalando que el conductor no estaba ebrio.La Fiscalía, así como los abogados, han sustentado que la investigación que lleva el Ministerio Público es para acreditar la responsabilidad penal del inculpado, porque conducía presuntamente en estado de ebriedad.Tanto defensa legal como la que acusa han pedido a la juez de control determinen el auto de vinculación a proceso, pero pidieron que fuera sin agravante, es decir, que no se determine que haya conducido el vehículo en estado de ebriedad.No obstante, la jueza de control determinó presunta responsabilidad por delito de homicidio culposo agravado: pidió que el imputado enfrente su proceso en un reclusorio y lleve su proceso al interior.Así, cerca de las 19:00 horas de CDMX, la jueza de Control Gloria Hernández determinó vinculación a proceso a Carlos Salomón Villuendas, luego de que el Ministerio Público determinara la presunta responsabilidad del imputado y señaló que hay elementos suficientes para inculparlo. La defensa deberá aportar pruebas ante la fiscalía tras la acusación de los delitos de homicidio culposo agravado.Ahora un juez tendrá la responsabilidad de dictar sentencia, misma que el Código Penal estipula sea de 6 a 20 años por dicho delito.En la audiencia, reportan medios que Carlos Salomón Villuendas presentaba diversos síntomas de malestar, además que su defensa informó que tenía un sangrado en el codo producto del accidente de la semana pasada.Por último, la juez pidió seis meses de plazo para presentar más pruebas, donde se cree que el Ministerio Público presentará los videos (mismos que no fueron parte de este proceso) ni las notas de consumo que señalan que el imputado habría consumido bebidas alcohólicas en una bar en Polanco.