Condena CNDH expresiones de Marcelino Perelló

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó enérgicamente los comentarios realizados por el académico Marcelino Perelló, en el programa radiofónico "Sentido Contrario" de Radio UNAM por reflejar misoginia y constituir violencia contra las mujeres, mismos que contribuyen a la normalización del acoso callejero y la violencia sexual, "lo cual resulta inaceptable y es contrario al respeto de la dignidad humana de las mujeres".



En un comunicado, la CNDH manifestó su rechazo a las expresiones misóginas que empleó respecto a la violación de Daphne Fernández en el caso conocido como "Los Porkys".



"La violación implica necesariamente ve#”$, si no hay ver#$ no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero de esas hay muchos tipos, igual que si te embarran la cara con caca de caballo, obvio, pero el delito de violación es especifico y no contempla ese tipo”, dijo Perelló.



Además, comentó que “hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura”, declaraciones que la CNDH considera ofenden y descalifican a las mujeres que son víctimas de violencia.



"La CNDH es respetuosa de la libertad de expresión, pero los señalamientos misóginos no pueden realizarse al amparo de la misma, en tanto que ofenden, descalifican, incitan, promueven o justifican la violencia de género contra las mujeres, que atentan contra la dignidad humana, faltando al interés superior de la igualdad de género y la no discriminación", puntualizó la CNDH en un comunicado.



El organismo aplaudió la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) al desaprobar el lenguaje sexista y misógino utilizado en el discurso de Marcelino Perelló.