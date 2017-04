Ratifica Marcelino Perelló comentarios sobre violación

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Marcelino Perelló Valls ratificó en su cuenta de Facebook sus comentarios hechos en el programa “Sentido Contrario”, en Radio UNAM acerca del caso de violación de Los Porkys de Veracruz, con excepción de la palabra “metible”, puesto que ésta, indicó, puede ser considerada como una broma de mal gusto y reivindicó el derecho a decir piropos.Al responder a un contacto de esta red social, el ex líder estudiantil indicó que la introducción de dedos u objetos en orificios de otras personas es una violación, siempre y cuando, señaló, sea en contra de la voluntad de la otra persona.“Ratifico mis palabras, excepto tal vez la expresión "metible" que puede ser considerada, reconozco, una broma de mal gusto. Pero hasta ahí. Reivindico el derecho al piroto (sic) y al requiebro, incluso a algunos mucho más atrevidos que el de "guapa". Y la introducción de objetos o dedos en los orificios del cuerpo ajeno no está tipificado en ningún caso como violación. Se trata claramente de un abuso sexual que es del todo condenable y punible, siempre y cuando sea en contra de la voluntad del otro o la otra”.Perelló Valls agregó que “Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son "políticamente correctas", pero no por ello renunciaré a ellas. Ni modo, esa es mi cruz. Te beso Bruja (si te dejas)”.En otro comentario a ese mismo contacto en Facebook, el ex líder del Movimiento Estudiantil de 1968, aseguró que buscó el Código Penal Federal y encontró que la ley si tipifica como violación la introducción de cualquier objeto, sin embargo, señaló que es una cuestión técnica, y que el fondo de su opinión queda intacta.“Me pusiste a trabajar. Consulto el Código Penal Federal vigente y descubro que, quién sabe desde cuando, amplía el concepto de violación. A la letra, en el artículo 265 dice: "Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, sea cual fuere el sexo del ofendido". Así que en ese sentido estaba yo equivocado. Mea culpa. Pero sólo en ese sentido, más bien técnico. El fondo de la cuestión queda intacto. Te pido perdón pues, y si me lo permites, te mando otro beso”, escribió.El pasado 28 de marzo, en el programa “Sentido Contrario”, Marcelino Perelló, ex líder del movimiento estudiantil de 1968 manifestó que en una violación era necesario que hubiera penetración, en referencia a la absolución de Diego Cruz por la violación tumultuaria junto con otros jóvenes a Daphne N., en Veracruz."La violación implica necesariamente verga, si no hay verga no hay violación. O sea, con palos de escoba, dedos y vibradores, no hay violaciones. Hay una violación a la dignidad, si tú quieres, pero de esas hay muchos tipos, igual que si te embarran la cara con caca de caballo, obvio, pero el delito de violación es especificó y no contempla ese tipo”, dijo.Entre risas, Perelló comentó “supongo que la chava estaba muy buena y era metible. Pero tampoco que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso”.Incluso comentó que “hay mujeres que sólo han sentido un orgasmo cuando son violadas. Eso es algo registrado en la literatura”.Esta tarde Radio UNAM informó en un comunicado que las palabras hechas por Perelló Valls atentaban contra el espíritu de la estación universitaria al normalizar la violencia, y al oponerse a los conceptos de equidad e igualdad de género.“De forma inmediata se cancela el programa Sentido Contrario debido a que las expresiones del conductor titular de este espacio en Radio UNAM atentan contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”, indicó el documento.Radio UNAM agregó que además del lenguaje misógino y sexista utilizados por Perelló, el discurso se opone a los valores promovidos por esa casa de estudios.Agregó que en esa universidad se promueve los valores universitarios y reiteró su compromiso con la libertad de expresión a favor de la equidad y contra la violencia de género.