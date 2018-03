"Si gano la Presidencia no me voy a reelegir": AMLO

CIUDAD DE MÉXICO(GH)

El candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia” aseguró que si logra ganar la Presidencia no buscará la reelección, informó Reforma “Son seis años, no me voy a reelegir y tenemos que hacer que nos rinda el tiempo. Vamos a trabajar para hacer 12 años en 6 y trabajar 16 horas diarias”, con el propósito de sentar las bases para un desarrollo futuro con justicia y bienestar, sostuvo.Aclaró que hizo la referencia porque “hay quienes piensan que no van a ser suficiente seis años” ante la magnitud de los problemas de México.En referencia a la confrontación entre los candidatos presidenciales del PRI, José Antonio Meade, y del Frente por México, Ricardo Anaya, recomendó “que no se hagan daño, que no se lleven tan fuerte”.A los desarrolladores inmobiliarios, el político tabasqueño les garantizó que se duplicará la inversión en el área en el sexenio próximo porque tenemos que buscar un desarrollo urbano ordenado, con sustentabilidad. “No a la anarquía”, sostuvo.Asimismo, mencionó que promovería la convergencia entre inversión pública y privada.Resaltó que México necesita de honestidad y austeridad, “nada de extravagancias, no a la ostentación ni al derroche”, aseguró López Obrador al reiterar su combate contra la corrupción.