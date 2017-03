Firmará Peña Nieto mejora regulatoria para inversión

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto anunció que para alentar el crecimiento de la economía firmará el Decreto de Mejora Regulatoria que permitirá mejores condiciones para la inversión.El decreto establece "que para cualquier nueva regulación que se pretenda hacer o cada una que eventualmente alguna entidad pública quiera imponer, deberá eliminar dos de las que anteriormente se tenían".De ese modo si podrá establecerse una nueva, pero "a cambio de dos que deben de desaparecer".En la inauguración de la Expo ANTAD y Alimentaria 2017, Peña Nieto aseguró que el poder de compra de los mexicanos creció en 13.5 % y en parte, consideró, a que el sector de las tiendas departamentales se comprometió a no impactar el incremento en las gasolinas a los bienes y servicios.Ante los integrantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Peña Nieto hizo un recuento de indicadores que hablan de crecimiento del empleo, el consumo, la educación. "No todos los países del mundo tienen estas cifras ", dijo.En el evento el presidente ejecutivo de la ANTAD, Vicente Yáñez, le pidió más acciones para abatir la inseguridad, uno de los requisitos para el crecimiento económico.El mandatario reconoció que "no estamos satisfechos" en la materia."El gobierno está trabajando precisamente para generar mejores condiciones de seguridad. No entro al detalle de las cifras y de la estadística, sí es cierto, no estamos satisfechos con lo que hemos todavía hasta hoy logrado, pero sin duda creemos que vamos en una ruta que debe mostrar mejores resultados y logros en esta asignatura."Bien lo ha dicho Vicente, lo que importa, lo que favorece a las cifras, al consumo, a la capacidad de compra que tiene la población, estos tres factores que usted Vicente ha señalado, son bien ciertos: libertad económica, seguridad, transparencia y honradez y es justamente en donde el gobierno de la República tiene un gran compromiso".