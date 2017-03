Matan a director de Conalep en Michoacán

MORELIA, Michoacán(SUN)

Miguel Arcángel Núñez Torres, director del Conalep en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue asesinado a tiros la noche de este lunes en el plantel que dirigía en esa ciudad porteña del estado de Michoacán.



Personas que convivieron con él señalan que no conocían de alguna amenaza en su contra y lo describen como una gran persona, intachable en su trato con los jóvenes y que llegó a cambiar la imagen de la institución educativa en esa región Costera de la entidad.



El profesor fue asesinado a tiros mientras apagaba las luces en la institución donde laboró por más de 20 años, aunque apenas tenía un año y medio dirigiendo ese plantel ubicado en la colonia 600 Casas.



La Procuraduría General de Justicia del Estado, infirmó que el homicidio se perpetró cerca de las 10 de la noche del lunes, luego de sostener una reunión de trabajo con varios de sus compañeros docentes.



La Fiscalía ha iniciado las investigaciones y al igual que las personas que conocieron a Miguel Arcángel Núñez, no tienen indicios aún de que haya recibido alguna amenaza.



Tras el homicidio, la directora general del Conalep Michoacán, Minerva Bautista Gómez, lamentó los hechos e indicó que será la Procuraduría estatal la responsable de esclarecer el hecho delictivo.



A través de su área de Comunicación Social, la funcionaria estatal señaló que durante el poco más de un año que el Miguel Arcángel fungió como director, le caracterizó una destacada labor a favor de los estudiantes, siempre en la búsqueda de concretar proyectos para mejorar la infraestructura del plantel y la calidad educativa.



El ingeniero trabajó por más de 20 años en el Conalep Lázaro Cárdenas, donde ocupó responsabilidades en distintas áreas administrativas, al igual que en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán del puerto michoacano.



Además, fue delegado del Sindicato Único de Trabajares del Conalep; fungió como director de un tecnológico de Baja California y tenía aspiraciones de contender en próximas elecciones a algún cargo de elección popular, pues militaba en el PRD desde hace más de 10 años.



José Juan Sandoval, un habitante del puerto de Lázaro Cárdenas, que conoció de cerca al director, lo describió como una persona apegada, con rectitud, a sus labores y al que los estudiantes tenían en un buen concepto.



“Nunca supimos que estuviera amenazado o que tuviera problemas, ya que como decimos aquí ‘era pueblo el profesor’; no era problemático, no reprimía a los estudiantes, al contrario, los apoyaba en lo que se pudiera. Este maestro vino desde muy abajo; estudió toda su carrera aquí en el Puerto de Lázaro Cárdenas y desafortunadamente no lo quitan de esa manera tan abrupta”, enfatizó José Juan.



Por el momento, la Procuraduría General de Justicia aún desconoce los motivos por los que fue asesinado el académico, pero afirmó que ya se trabaja en el esclarecimiento de este hecho criminal.