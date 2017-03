Repatrian en 10 años 50 mil cadáveres

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que en 10 años unos 50 mil cuerpos sin vida de mexicanos en el exterior han sido repatriados, de los cuales 99.3% proviene de la red consular en Estados Unidos y el resto de otros países.



No obstante, la Cancillería debe dar a conocer el número de cuerpos sin vida repatriados de México a otros países por año, nacionalidad, causa de muerte, estado y municipio donde fallecieron, del 1 de enero de 2006 al 18 de enero de 2017.



Además, deberá detallar el procedimiento de repatriación de un cuerpo de otro país a México, según resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai).



Un ciudadano solicitó datos sobre los cuerpos sin vida repatriados de México a otros países y de aquellos repatriados de otras naciones al País.



En respuesta, la SRE proporcionó información que no correspondía con la requerida, razón por la cual el solicitante se inconformó y presentó un recurso de revisión ante el Inai.



En alegatos, la dependencia modificó su respuesta y entregó datos de los cuerpos sin vida que habían sido repatriados de otros países a México.



Sobre la información de los cuerpos repatriados de México a otras naciones, señaló que la autoridad competente para atender el requerimiento era la Secretaría de Gobernación, por conducto del Instituto Nacional de Migración.



En el análisis del caso, a cargo del comisionado Óscar Guerra Ford, se advirtió que la SRE es competente para conocer la información, ya que sus oficinas consulares son las encargadas de informar al país que corresponda sobre la muerte de uno de sus nacionales.



Se comprobó que en cumplimiento a una resolución emitida por el instituto con anterioridad la dependencia proporcionó diversos documentos relacionados con la repatriación de restos de migrantes a sus países de origen.



Al presentar el caso ante el pleno, el comisionado Oscar Guerra expuso que según información publicada en diferentes medios de comunicación en el país han sido asesinados turistas extranjeros, por lo que consideró fundamental conocer información sobre el tema, a fin de que las autoridades puedan implementar las medidas para solventar esta problemática, que afecta a uno de los principales sectores de la economía nacional: El turismo.



“Conforme a los datos obtenidos en el portal de la Secretaría de Turismo, se registran en los ejercicios de 2015 al 2016 un total de 14 millones 676 mil 872 turistas extranjeros en nuestro país, por lo que los decesos de esas personas traen como consecuencia una vulneración a este sector de la economía nacional, que tiene gran aportación al Producto Interno Bruto y a la entrada de divisas”, subrayó.



Así, el pleno del Inai revocó la respuesta de la SRE y le instruyó hacer una búsqueda en todas sus oficinas consulares, a objeto de entregar al particular la información de su interés; si ésta no cuenta con el nivel de desglose requerido, deberá proporcionar los documentos de los que se desprendan los datos solicitados.