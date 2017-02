Acusa ONG "vacíos legales" para castigar feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Los vacíos legales y la falta de unificación en el concepto legal de violencia de género han permitido que menos del 20% de los asesinatos violentos contra mujeres sean reconocidos como feminicidios, revela una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).



En la investigación se solicitó a cada una de las Procuradurías y Fiscalías de los 32 estados, el número de homicidios dolosos violentos contra mujeres, y se pidió especificar la causa de la muerte, así como si los cuerpos tenían rastros de violencia sexual, mutilaciones y quemaduras.



Las autoridades estatales reportaron que de enero de 2012 a junio de 2016 habían sido asesinadas en forma violenta en todo el País 9 mil 581 mujeres, pero sólo mil 887 de esos crímenes fueron tipificados como feminicidios, que equivalen al 19%.



Con base en estos informes, al menos 7 mil 694 mujeres que fueron asesinadas a balazos, descuartizadas, violadas, asfixiadas o golpeadas hasta morir no fueran reconocidas como víctimas de feminicidios.



En el análisis de datos se identificó que algunas Procuradurías o Fiscalías tienen un subregistro de homicidios de mujeres; es decir, reportaron menos crímenes de los que en realidad ocurrieron.



Entre 2012 y 2015, las Procuradurías estatales reportaron al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) 10 mil 203 homicidios de mujeres en todo el País, mientras que en la información entregada para esta investigación, las mismas autoridades reconocieron en el mismo periodo 8 mil 555 asesinatos.



Es decir, reportaron mil 648 homicidios menos, que equivale a una diferencia de 19%; de acuerdo con las cifras recopiladas por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad tan sólo en el primer semestre del año pasado fueron asesinadas en forma violenta otras mil 026 mujeres en el País.



Uno de los estados con subregistro de crímenes es el Estado de México. Según las cifras re-portadas al Inegi, entre 2014 y 2015 ocurrieron 770 homicidios de mujeres, en tanto que los informes entregados a MCCI sólo reconocieron 586 mujeres asesinadas, es decir, 31 por ciento menos.



El documento acusa que los “hoyos negros” de los sistemas judiciales en México han provocado que durante los últimos cuatro años los responsables de asesinar de manera violenta a miles de mujeres no siempre sean procesados y, en su caso, castigados con hasta 70 años de prisión por feminicidios.



“No importa la saña con la cual hayan perpetrado esos crímenes. Las Procuradurías y Fiscalías en México sólo han juzgado como feminicidios a 1 de cada 5 asesinatos de mujeres. Los hoyos negros de los sistemas judiciales en México han sido formados por lagunas legales, protocolos inadecuados para proteger las escenas de los crímenes, investigaciones ministeriales erróneas y, sobre todo, una tipificación de los delitos con penas menores”, destaca.



El informe realizado de manera conjunta con la plataforma CONNECTAS y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) indica que aunque la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia explica que la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, no existe uniformidad en lo que se entiende por feminicidio.



El Código Penal Federal establece siete circunstancias que indican la tipificación de un feminicidio como son los signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, antecedentes de violencia, la existencia de una relación entre la víctima y el victimario, las amenazas o agresiones previas al asesinato; así como que la víctima haya sido incomunicada y que el cuerpo haya sido expuesto o exhibido en un lugar público.



Sólo 11 de las 32 entidades, es decir apenas una tercera parte de los estados del País, han incorporado esas causales a sus códigos penales: Coahuila, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán.