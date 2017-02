México dice que no grabó conversación entre EPN y Trump

CIUDAD DE MÉXICO(AP )

No existe una grabación de la conversación que sostuvieron el mes pasado el presidente Enrique Peña Nieto y el estadounidense Donald Trump pero en todo caso México jamás permitirá la presencia de tropas extranjeras en su territorio, declaró el martes el portavoz de la presidencia mexicana.El vocero, Eduardo Sánchez, dijo en un programa de entrevistas noticiosas que todos los líderes mundiales pueden confiar en que sus conversaciones con el mandatario mexicano quedan en estricta reserva.Con base en un fragmento transcrito de la conversación, The Associated Press reportó la semana pasada que Trump le habría dicho a Peña Nieto que Estados Unidos estaba dispuesto a enviar soldados a México para combatir a los cárteles de la droga. El gobierno mexicano negó que hubiera tal intercambio.Posteriormente, un funcionario de la Casa Blanca dijo que ese comentario se hizo en "tono desenfadado".En una entrevista el domingo con el canal Fox News, Trump dijo que había hecho la oferta y que Peña Nieto parecía interesado en recibir ayuda.El martes, Sánchez recordó que la Constitución mexicana prohíbe la actividad de fuerzas extranjeras en territorio nacional.