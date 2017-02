México: Alrededor de 20 mil personas padecen esclerosis múltiple

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Se estima que en México, entre 11 y 20 de cada 100 mil habitantes padecen esclerosis múltiple (EM), de tal manera que existen alrededor de 20 mil personas cuya calidad de vida y capacidad productiva se pueden ver modificadas por la enfermedad.



Especialistas en neurología explicaron que la esclerosis múltiple (EM), afecta principalmente a mujeres entre los 20 y 40 años, una población económicamente activa, de la cual 26.4% sostiene a su familia, y aseguraron que cada recaída conlleva costos directos e indirectos, que se calcula que cada una cuesta más de 58 mil pesos.



La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central que parece estar condicionada por una alteración en el sistema inmunológico, afecta a 2.5 millones de personas en el mundo.



Merced Velázquez, miembro del Comité de Investigación del Consejo Mexicano para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple A.C., señaló que “se trata de una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central, progresiva que puede causar pérdida de la motricidad y de las habilidades cognitivas”, por esta razón es considerada una de las principales causas de discapacidad en jóvenes adultos.



La experta afirmó que de no tratarse la esclerosis múltiple a tiempo, los pacientes que viven con esta afección tendrán una significativa reducción en su capacidad de caminar tras cinco años de padecerla, a los 8 años podrían necesitar el uso de bastón; tras 10 años, requerirán de asistencia para realizar actividades cotidianas y a los 15, estarán confinados a una silla de ruedas.



A su vez, Ildelfonso Rodríguez Leyva, Presidente del Consejo Mexicano de Neurología, estimó que 40% de las personas afectadas no se diagnostica a tiempo, lo que favorece una mayor discapacidad.

Aconsejó que cuando una persona presente síntomas como espasticidad (cuando los músculos están tensos y rígidos), debilidad muscular, alteraciones sensitivas, temblor, disfunción vesical, disfunción intestinal, disfunción sexual, acudan al médico.



Por su parte María de Jesús Velázquez, médico marketing de Sanofi Genzyme, presentó dos terapias innovadoras para el tratamiento de la esclerosis múltiple, “estamos enfocados en la innovación continua, con la investigación en áreas como la inmunomodulación, neuroprotección y remielinización; así como los esfuerzos para abordar las necesidades no satisfechas en la EM progresiva”.



Subrayó que “el objetivo de innovar en el tratamiento de la esclerosis es modificar y mejorar el recorrido de la enfermedad, evitar que los pacientes tengan recaídas y, en definitiva, evitar en la medida de lo posible que la discapacidad frene la rutina diaria de los pacientes”.



Durante su participación, Miguel Ángel Macías, ex presidente del Comité Latinoamericano para el Tratamiento e Investigación de Esclerosis Múltiple, dijo que gracias a la evolución de los tratamientos se ha logrado modificar el curso de la enfermedad frenando la discapacidad preexistente y deteniéndola a largo plazo”.

“Sin duda, gracias al avance de la ciencia, se ha logrado inhibir las células pro-inflamatorias que producen la esclerosis múltiple y, permiten menos recaídas en los pacientes, como además han evolucionado también en sus esquemas de tratamiento, permiten la personalización y ayudan al médico a la adherencia”, concluyo.