La llamada Peña-Trump no fue grabada: Eduardo Sánchez

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, dijo que el Presidente que llame puede “estar plenamente seguro de que su comunicación estará privada para siempre".El vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que la llamada telefónica entre el presidente Enrique Peña Nieto y su homólogo estadounidense, Donald Trump, no fue grabada, por lo que no hay una transcripción de la misma."México juega limpio en sus relaciones con otras naciones. Por eso las conversaciones son privadas", dijo.En Despierta, con Carlos Loret de Mola, Sánchez Hernández dijo que el Presidente que llame puede “estar plenamente seguro de que su comunicación estará privada para siempre".Luego de la polémica generada sobre la llamada entre los presidentes de México y Estados Unidos, en la que según versiones periodísticas, Donald Trump habría ofrecido enviar tropas a nuestro país, el vocero de la Presidencia fue cuestionado sobre si se trató éste tema en la llamada, aunque fuera “en tono coloquial”, a lo que respondió: “No que yo sepa, no nos metamos a un debate que no da, la constitución lo prohíbe”.Ante las declaraciones del presidente estadounidense, de que México estaba dispuesto a recibir ayuda en la lucha contra el narco, el vocero de la Presidencia dijo que ante un ofrecimiento de envío de tropas, "la respuesta del gobierno mexicano es no".Ante los constantes ataques del presidente estadounidense a nuestro país, Sánchez Hernández dijo que el presidente Peña Nieto "es un presidente muy fuerte" y que como nunca se ha visto la unión de legisladores, representantes de los partidos políticos y la sociedad.Dijo que hoy “como nunca habíamos visto un apoyo de legisladores, de partidos políticos, de actores políticos y de la población en general respecto de este tema".