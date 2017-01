Buscan los partidos lucrar con el gasolinazo: Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto acusó a los partidos de buscar culpas entre ellos por el alza a los precios de las gasolinas y pretender aprovechar esta coyuntura en su favor.Apeló a la sociedad mexicana a escuchar las razones de esta decisión, “a que entienda lo difícil que fue para este gobierno tomarla”, y advirtió que “no es a través de la protesta ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar esta actitud como habrá de cambiarse la realidad”.Al encabezar en Los Pinos la ceremonia por el Día de la Enfermera y el Enfermero 2017, dijo que cuando se toman decisiones difíciles e impopulares, pocos son los que se ponen del lado de la razón y es fácil ponerse del lado de las emociones y de quienes están en contra.“Me llama la atención de aquellos críticos que en el pasado eran promotores, precisamente, de que se liberalizara el precio de la gasolina y hoy no entienden el porqué se ha tomado esta decisión. Veo a los partidos queriendo encontrar culpas entre unos y otros.“Veo a los partidos y a algunas organizaciones queriendo tomar ventaja y aprovechar esta coyuntura y queriendo encontrar, además, culpables por esta decisión. Déjenme ser puntual. ¿A quién culpar de que hoy hubiésemos tomado esta decisión?”, dijo.Sostuvo que esta decisión se debe “a una sola razón: el precio de las gasolinas se ha incrementado en el mundo y no es porque el gobierno quiera. Preferiría que no ocurriera, pero es lo que ha pasado”, dijo en Los Pinos.Por tercer día consecutivo, el Presidente ofreció una argumentación para justificar el alza a la gasolina y el diesel. A veces —dijo— hay que optar por el mal menor y lo que el gobierno ha decidido es privilegiar el gasto que se realiza en los sectores vulnerables.Advirtió que, pese a lo que algunos piensan, el gobierno no tiene recursos ilimitados y al no contar con ellos tiene que optar por los temas de mayor prioridad de forma racional, por lo que con esta decisión se han privilegiado los temas más sensibles para la sociedad.“Lo que tocaba al gobierno aquí decidir era si ese incremento que está ocurriendo en el mundo, esa gasolina que importamos hoy más cara la reflejamos en el precio aquí en México o quitamos recursos de estos programas, que he señalado es prioridad para el gobierno mantener”, detalló.Enfatizó que el gobierno no tiene más recursos para fondear y evitar el incremento de la gasolina. Dijo que esto se debe explicar en medio de emociones encontradas, de un ambiente de descontento “ante la decisión que, repito, comprendo, pero invocando, al final de cuentas la razón”.Peña Nieto expresó que no actuar en unidad llevará a poner en riesgo la estabilidad que permite que haya empleos, baja inflación, poder adquisitivo, oportunidades para quienes egresan de las universidades y que la planta laboral se sostenga.“Cuando se quebranta la estabilidad económica de un país entramos a escenarios más complejos, dolorosos y que lastiman a los que menos tienen. Apelar hoy a la sociedad mexicana a que escuche las razones, a que entienda lo difícil que fue para este gobierno tomar esta decisión”, dijo.El Presidente recalcó que el alza a las gasolinas permitirá mantener programas tan necesarios para la sociedad como es la operación del Sistema de Salud, el Prospera y la operación del sistema educativo.“No es a través de la protesta ni del vandalismo, ni del robo, ni de tomar hoy esta actitud, como habrá de cambiarse la realidad. Y sin darnos cuenta, más la descomponemos, porque el mundo nos ve así... o proyectamos un rostro de confianza en nuestro país o el mundo empieza a desconfiar de nosotros y eso se vuelve todavía más crítico”, alertó.Peña Nieto reconoció la labor de las enfermaras y enfermeros del país, quienes asisten en 4 mil 500 nacimientos diarios, en campañas de vacunación, de prevención y asisten a adultos mayores en la última etapa de su vida.“Con ayuda de las enfermeras y enfermeros de nuestro país, cada día se realizan cerca de 900 mil consultas, se atienden más de 100 mil urgencias médicas y se realizan 10 mil cirugías en nuestras instituciones públicas de salud. Y son también ustedes quienes reconfortan y brindan apoyo a nuestros adultos mayores en la etapa final de la vida”, dijo.