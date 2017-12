Autoridades mexicanas podrían juzgar a Google por demanda de abogado

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El gigante de internet, Google Incorporated, puede ser juzgado por autoridades mexicanas a pesar de que su domicilio se encuentre en Estados Unidos.



Por primera vez en la historia, la multinacional puede ser juzgada por una autoridad mexicana quien analizará si fue o no responsable de la difusión de información falsa sobre el abogado Ulrich Richter Morales.



La demanda fue presentada contra Google a quien se le acusó de daño moral, pues mantuvo en línea un blog en el que se difundió información sobre un supuesto "lavado" de dinero cometido por Richter Morales.



Google alegó que el juez mexicano no es competente para resolver el asunto porque la empresa se somete a la jurisdicción de los jueces estadounidenses.



El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la multinacional se desistió por lo que el amparo concedido a Richter por el Juez Décimo Primero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México en el que considera que los tribunales mexicanos sí son competentes, ha quedado firme.



"Cuando se plantea la afectación de derecho como el honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de una persona que se aducen como falsos, si bien tal extremo no se encuentra regulado entre los supuestos que rigen la competencia de las autoridades jurisdiccionales, lo cierto es que es jurídicamente factible que los juzgadores mexicanos conozcan del asunto", indicó el juez de Distrito.



En su escrito de desistimiento, al que El Universal tuvo acceso, la multinacional dijo estar convencida "de la impartición de justicia de los tribunales mexicanos, la cual es y debe ser siempre imparcial y apegada a derecho".