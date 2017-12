PRI postularía candidatos ciudadanos para el 2018 en Tamaulipas

TAMAULIPAS (SUN)

El diputado local y ex alcalde de Ciudad Victoria, Alejandro Etienne Llano, apoyó la posibilidad de su partido, el Revolucionario Institucional (PRI), de postular a candidatos ciudadanos en las elecciones del 2018.



En entrevista, el legislador tamaulipeco indicó que es una muy buena idea de que el PRI ceda espacios a candidatos externos, “se hizo la reforma a nuestros estatutos y ya quedó abierta esa posibilidad, pero habrá que ir valorando cada caso porque no hay una regla específica”.



Reconoció que hay muchos priistas que buscan un espacio como candidatos, pero aquí lo que se busca es servir a los tamaulipecos "y nosotros como partido estamos buscando las personas que tengan las mejores capacidades”.



Etienne no negó la posibilidad de buscar una diputación federal o ser senador, y dijo estar abierto a contender sí se dan las condiciones.



“Si hay la oportunidad de participar en algún otro proceso pues lo buscaríamos. Sí se dan las condiciones lo haríamos, sería una gran oportunidad cualquiera de las dos opciones (diputado federal o Senador)”.



El ex alcalde de Victoria refirió que eso le daría la oportunidad “de seguir trabajando en áreas donde estoy seguro que tenemos bastante que aportar también de acuerdo a nuestra trayectoria nuestra experiencia y que podríamos estar sumando allí esas capacidades”, puntualizó.