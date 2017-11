¿Qué es un "paraíso fiscal"?

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un "paraíso fiscal" es una región en la que los inversores extranjeros no tienen que pagar impuestos por el dinero que mantienen en sus cuentas bancarias o por la constitución de sociedades en su jurisdicción.



Estas empresas estarían obligadas a declarar y pagar impuestos en sus países de origen, pero los "paraísos fiscales" ofrecen una exención total o con importantes reducciones de los impuestos a pagar.



Los "paraísos fiscales" sólo son utilizados para mantener grandes sumas de dinero sin dar explicaciones a nadie, los empresarios no podrían realizar negocios dentro del territorio del "paraíso fiscal".



Los gobiernos de estos estados, en su mayoría de pequeño tamaño, apoyan su economía en toda una industria de ventajas tributarias y fiscales.



El objetivo principal es atraer divisas y recursos de no residentes para fortalecer sus economías.



Generalmente son territorios con limitados recursos naturales y su industria es muy pequeña, por lo que la base de su subsistencia es el sistema financiero que se alimenta de recursos extranjeros.



La decisión de las empresas y personas físicas de acudir a un "paraíso fiscal" es muy sencilla y se encuentra ligada a los altos niveles de pagos de impuestos en sus países de residencia.



En México, el Servicio de Administración Tributaria, (SAT), reconoce a 46 países como "paraísos fiscales" entre los que se encuentran Antigua y Barbuda, Gibraltar, las islas Caimán, Hong Kong, las islas Azores, Kuwait, Qatar, las islas Malvinas o Groenlandia.



¿Qué es una cuenta "offshore"?



Una cuenta "offshore" es simplemente una cuenta financiera o fondo creado fuera del país de residencia de una persona.



Las cuentas en países con ventajas fiscales son a menudo asociadas con gente rica y famosa que comete irregularidades como evadir impuestos.



El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó ayer domingo una nueva investigación sobre "paraísos fiscales", conocida como "Paradise Papers", en la que son mencionados numerosos políticos de todo el mundo, como la reina Isabel II, el mandatario colombiano, Juan Manuel Santos, y miembros del gobierno estadounidense de Donald Trump, quienes tienen vínculos comerciales con Rusia.



El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que revisará, en los casos que sea procedente, a los contribuyentes mexicanos señalados en la investigación conocida como "Paradise Papers", tratándose de individuos o empresas con obligaciones fiscales en México.



El organismo fiscalizador se refirió así a la publicación de información periodística sobre el uso de estructuras o empresas constituidas en países denominados "paraísos fiscales", divulgada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).



La información se revisará con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, iniciar el ejercicio de las facultades de Ley, precisó a través de un comunicado.