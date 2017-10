Insensato eliminar financiamiento público a partidos: INE

MONTERREY, Nuevo León(SUN)

El presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, criticó la "frenética e insensata" carrera de los partidos políticos, por ver cuál, en una especie de reconocimiento de culpa, se desprende de más financiamiento público, para tratar de acercarse más a la sociedad, cuando van a enfrentar en 2018, la elección más grande y quizá más competida de la historia.



Puntualizó el funcionario electoral, "bajar el financiamiento público no genera en automático una reducción de las necesidades del gasto de los partidos, y puede por el contrario colocarlos en una situación de ir a buscar dinero donde no queremos que lo busquen, y en México desafortunadamente hay muchas fuentes hoy prohibidas donde no queremos que los partidos se nutran en términos de financiamiento: la criminalidad organizada, las grandes corporaciones o peor aún, los desvíos ilegales desde el presupuesto público".



Durante su participación en el Noveno Encuentro Mundial de Valores "El ser ciudadano", dentro del panel "Propuestas para construir una verdadera participación", el consejero presidente del INE, comentó que con el tema del financiamiento público a los partidos, se ha generado una animadversión hacia los institutos políticos, a la que los propios actores se han sumado en una especie de paradoja, o mala conciencia.



"Yo soy el primero en sostener, incluso desde el cargo que ostentó, que el financiamiento público es indispensable para generar por lo menos equidad en las condiciones de la competencia; transparencia, porque se sabe el origen de los recursos; y sobre todo autonomía frente a los intereses que inevitablemente están detrás del financiamiento privado", asentó.



Explicó, "no le digo no al financiamiento privado, pero quien piense que es un financiamiento desinteresado y filantrópico, me parece que está equivocado, por lo menos en lo que respecta al gran dinero que fluye a la política". Creo que se nos ha pasado la mano y es indispensable que los montos que se inyectan de financiamiento público a los partidos, deberían revisarse a la baja, porque con los montos que manejan, los dirigentes semejan los CEOs de grandes empresas.



Pero, lo digo sin medias tintas, bajar el financiamiento público no genera en automático una reducción de las necesidades del gasto de los partidos, y los puede por el contrario colocar en una situación de ir a buscar dinero donde no queremos que lo busquen.



"Y en México desafortunadamente hay muchas fuentes hoy prohibidas donde no queremos que los partidos se nutran en términos de financiamiento: la criminalidad organizada, las grandes corporaciones o peor aún, los desvíos ilegales desde el presupuesto público", aseveró.



Y sin embargo, comentó, " hoy todos los partidos, están involucrados en una especie de frenética carrera producto de la emergencia derivada de los sismos, para ver quién es el que más se desprende del financiamiento público".



Incluso han llegado a plantear que el próximo año, cuando habrá las elecciones más grandes de la historia, no haya financiamiento público. Las campañas se van a realizar, pero yo no estoy de acuerdo en que no haya financiamiento público, yo creo que hay que reducirlo, "pero no quiero partidos políticos en las manos del narcotráfico, en las manos de los grandes intereses corporados, porque eso simple y sencillamente los alejaría más de la sociedad".



Y son los propios partidos los que han entrado en esta carrera de alguna manera digámoslo así, insensata, para ver quién se desprende (de más financiamiento), porque creen que eso los va a acercar más con la sociedad, cuando seria lo contrario.



Mencionó que sólo el Estado va a poder enfrentar la reconstrucción por los sismos, generando recursos para ese propósito. "Siempre que hay una catástrofe natural, en Estados Unidos, Europa, la fuente de recursos es inevitablemente es pedir deuda, para eso está la deuda pública no para que se la roben por cierto, aunque hay historias de terror, con estos episodios de corrupción", comentó ante unos 400 asistentes.



"Es una falacia decir que las elecciones no funcionan para la alternancia"



Durante su mensaje, Córdova Vianello señaló que es una falacia decir que las elecciones no funcionan para alcanzar la alternancia. Expuso que en los últimos tres años, desde que existe el INE y organismos estatales bajo el nuevo modelo hoy vigente, "hemos tenido el número de alternancias más alto de la historia".



Comentó que en 24 elecciones de gobernador ha habido alternancia en 14 estados, "y ojo, la alternancia no es la condición de que existe una democracia, al final del día si hay alternancia o no, es una decisión de los ciudadanos. Lo que hace democrática a una sociedad es que exista la posibilidad real de una alternancia y la historia reciente del país lo constata".



Durante la sesión de preguntas, reconoció que el INE sufre una crisis de credibilidad, pero ésta pasa por todas las instituciones públicas. "Miren, si uno atiende a las encuestas de opinión pública, después de las universidades, las fuerzas armadas, el Ejército y la Marina, en la última encuesta que yo vi, incluso por encima de la Comisión Nacional de Derechos Humanos está el INE, con un índice de credibilidad de media tabla, alrededor de 50 por ciento que a veces sube o baja cuando hay polémica".



Pero eso no puede llevarnos a estar tranquilos, porque es una institución que requiere de la confianza y la participación de los ciudadanos para poder cumplir con sus funciones; tenemos que revertir esa crisis de credibilidad, que es un problema exógeno a la autoridad electoral, pero por supuesto pasa por el trabajo de la institución y la percepción que se tiene de la misma.



Sin embargo, señaló un elemento que no podemos dejar de lado, es que desafortunadamente uno de los valores que no son muy extendidos es la responsabilidad de la derrota como condición de la democracia, "y en México prácticamente ningún partido asume este valor".



Aunque hay que navegar contra corriente hay que crear un consenso, si no hay confianza en el Instituto que organiza las elecciones, difícilmente va a haber confianza en el resultado de las elecciones, y así difícilmente habrá legitimidad política, puntualizó.



"Los grandes problemas del país, no los vamos a resolver con elecciones"



El presidente del INE, señaló que en México tenemos un lastre que en buena medida está sirviendo de combustible para el malestar social, y descontento ciudadano con la democracia, debido a los precarios resultados generados por los gobiernos emanados de las urnas en los últimos 30 años.



"Nuestros grandes problemas nacionales que inciden en ese malestar, son la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, que confluyen en un mismo momento y se alimentan recíprocamente, erosionando prácticamente todos los ámbitos de la vida social, incluyendo las elecciones", dijo Córdova.



Planteó sin embargo que dichos problemas no los vamos a resolver a través de elecciones o haciendo una enésima reforma electoral.

"Todos estos problemas son resultado de políticas públicas que no han logrado revertirlos, y sólo se van a resolver a partir de políticas públicas que permitan atenderlos".



Agregó que "las elecciones no sirven para determinar las políticas públicas, éstas son responsabilidad del Estado, y si hay estos problemas no se van a resolver, quien piense lo contrario simple y sencillamente está vendiendo ilusiones, sin la actuación del Estado".



Pero ni la pobreza, ni la desigualdad, ni la corrupción, ni la impunidad, ni la inseguridad se van a resolver sin el Estado; quien piense lo contrario y tiene en una democracia el derecho de pensarlo, vive en un mundo ideal, por no decir en un mundo de ilusión".



Hay muchas otras fuerzas que tienen que contribuir con el Estado, que hoy sin duda vive un momento de disociación con la sociedad, lo que no ayuda a enfrentar estos problemas, pero el Estado es, sigue, y seguirá siendo por mucho tiempo indispensable", para enfrentar los retos del país, concluyó.