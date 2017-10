El ex gobernador Eugenio Hernández rendirá su declaración esta tarde

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, Javier Castro Ormaechea, confirmó que la detención del ex gobernador Eugenio Hernández Flores se llevó a cabo la mañana de este viernes en Ciudad Victoria, Tamaulipas, por agentes de la Policía Ministerial del Estado, de la Porcuraduría General de la entidad.



Castro precisó que Hérnandez Flores fue internado en el Centro de Readaptación de Ciudad Victoria donde se prevé que en unos momentos rinda su delclaración ante un juez competente.



En conferencia de prensa, el fiscal anticorrupción de la entidad dijo también que la orden de aprehensión contra el ex mandatario fue girada por el Juez Segundo Penal de esa ciudad el pasado 4 de septiembre, por los presuntos delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.



El funcionario dijo también que el origen de la averiguación en contra del ex mandatario se debe a la apropiación de un inmueble de 1600 hectáreas el cual actualmente tiene un valor de 1584 millones de pesos.