Catean otro rancho ligado a César Duarte

HERMOSILLO, Sonora(GH)

Fiscalía General del Estado aseguró el rancho “El Chorreras”, propiedad del ex diputado, Carlos Gerardo Hermosillo Artega; lugar en el que, además encontraron múltiples cabezas de ganado del ex gobernador, César Duarte, según Reforma Autoridades catearon ayer martes la finca ubicada en la comunidad El Valerio, donde localizaron además, evidencia importante para la indagatoria que se realiza.En la inspección de las construcciones y la extensión del predio rural se incautaron vehículos de trabajo agrícola, una retroexcavadora, varios automotores y cabezas de ganado con fierros de identificación, pertenecientes a César Duarte Jáquez y Carlos Hermosillo Arteaga.El rancho quedó asegurado por la Fiscalía General del Estado, con el objetivo de obtener más indicios y medios de prueba para acreditar la comisión de varios delitos.El Gobierno del Estado de Chihuahua persiste en las labores para aprehender al ex gobernador, César Horacio Duarte Jáquez, quien cuenta con orden de aprehensión vigente para llevarlo ante la Justicia.El ex mandatario es buscado, a través de la Interpol, en más de 190 países.