Amaga Sección 22 del SNTE con no iniciar próximo ciclo escolar

OAXACA(SUN)

La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) condicionó el inicio del próximo ciclo escolar a que el gobierno de Oaxaca dé respuesta favorable a sus demandas centrales.



El secretario de Organización del gremio, Genaro Martínez Morales, precisó que sus exigencias principales son la entrega de la toma de nota que reconozca al nuevo Comité Ejecutivo Seccional encabezado por Eloy López Hernández; la bilateralidad normativa entre el sindicato y el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (Ieepo) para la toma de decisiones; así como la liberación de presos políticos.



En otras entidades del País, particularmente en Chiapas, la seccional adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya tomó el acuerdo de no iniciar el ciclo escolar, dijo.



"Nosotros estamos en la ruta de la CNTE, estamos en el proceso de dar información a las bases y de agitación", dijo el líder sindical, quien precisó que serán los profesores del estado y la estructura de la Sección 22 del SNTE los que tomen la decisión de iniciar o no el ciclo escolar en la entidad.



Martínez Morales agregó que si el gobierno da respuesta a sus demandas no habría razón para no iniciar las clases; en este contexto, informó que mañana se sostendrá una reunión con el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE para tratar el tema de la entrega de toma de nota.



Mientras tanto, anunció que no respetarán el calendario electoral de la SEP mi la aplicación del nuevo modelo educativo en Oaxaca dado a conocer por el secretario Aurelio Nuño.



Para ello, informó de la realización del Taller Estatal de Educación Alternativa para avanzar en la implementación de su Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca (PTEO).