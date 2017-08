Matan a machetazos a ex alcalde oaxaqueño

OAXACA(GH)

Fue asesinado a machetazos en los Valles Centrales de Oaxaca, el ex presidente municipal Miguel Muñoz Sánchez. https://t.co/N1d2jJRc00 — Quadratín México (@QuadratinMexico) 6 de agosto de 2017

Miguel Muñoz Sánchez, ex presidente municipal de Asunción Ocotlán, Oaxaca, fue brutalmente asesinado a machetazos, dijeron autoridades.Los hechos ocurrieron la tarde del día sábado, cuando la víctima se encontraba en el paraje Atoyac.Según los primeros informes, varios hombres llegaron al lugar y atacaron al ex edil.Su esposa, Cirina Ramírez, inmediatamente pidió auxilio a los elementos policiacos, sin embargo, ya no pudieron salvarle la vida.Miguel Muñoz Sánchez había sido señalado por habitantes y organizaciones sociales de acciones de violencia, dice MVS El crimen está siendo investigado por las autoridades correspondientes.