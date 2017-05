AMLO lanza nuevo ultimátum a PRD, PT y MC

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Al encabezar la firma el acuerdo por la unidad en Morelos, el presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, volvió a emplazar a los partidos de izquierda (PRD, PT y MC) a que se sumen a su partido en las elecciones de Veracruz, Coahuila, Estado de México y Nayarit, de lo contrario no habrá unidad de las izquierdas en 2018, lanzó.



En la Plaza de Armas de Cuernavaca, el tabasqueño pidió a la izquierda a que se deslinde del PRI y del presidente Enrique Peña Nieto.



“Quieren la unidad de las izquierdas, quieren la unidad para el 18, ya, que se deslinden de Peña Nieto, que se deslinden del PRI, que se separen de la mafia del poder.



“Si no lo hacen en estas elecciones del Estado de México, de Nayarit, de Coahuila y Veracruz, vamos nosotros con los militantes del PAN, del PRI, del PRD, la alianza va a ser con el pueblo de México, sin los partidos corruptos y así le vamos a ganar a la mafia del poder”, expresó.



Pidió que dejen la simulación, y no sigan “de paleros del régimen corrupto, de la mafia del poder”.



Este viernes, en Compostela, Nayarit, López Obrador expresó que "si hay cariño (de los otros partidos) que ya empiecen a manifestarse".



Por tanto, pidió a los candidatos del PRD, PT y Movimiento Ciudadano declinar e ir junto a Morena en la elecciones de 2017, para consolidar la unidad de las izquierdas en una alianza para la elección presidencial de 2018.