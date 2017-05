Vinculan a proceso a ex Secretario de Borge

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un juez de Control vinculó a proceso penal al ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Quintana Roo en la administración de Roberto Borge por autorizar el remate de predios públicos, según Reforma Mauricio Rodríguez Marrufo permanecerá en prisión preventiva hasta por un año por el delito de desempeño irregular de la función pública, señalado en la carpeta de investigación 88/2017, confirmó el fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pech Cen."Es importante señalar que la audiencia inició a las 19:00 horas la tarde del viernes y finalizó a las 05:50 horas del sábado, en el que incluyó un receso de 6 horas", se indicó en un comunicado.El imputado fue detenido ayer en Cancún y trasladado a Chetumal para ponerlo a disposición del juez que lo requirió a través de un mandamiento judicial.Aunque la Fiscalía pidió el aseguramiento de bienes patrimoniales del detenido para garantizar la reparación del daño, esta petición no fue autorizada por el juez.La acusación contra Rodríguez fue interpuesta en diciembre pasado por Carlos Rafael Pech Be, actual titular del Órgano de Control y Evaluación Interna de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien acusó a dos exfuncionarios de la Administración pasada por rematar propiedades del Estado.El ex funcionario ha sido señalado como uno de los principales operadores en el despojo de propiedades públicas.Según la Fiscalía, autorizó descuentos de hasta 93 por ciento de los valores reales de diversas propiedades estatales por más de 39 millones de pesos.