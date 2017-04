Recibe EPN a esposa de opositor Leopoldo López

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

En medio de la crisis interna que vive Venezuela, el presidente Enrique Peña Nieto , recibió en privado, en la residencia oficial de Los Pinos, a Lilian Tintori, activista pro derechos humanos y esposa del opositor del gobierno de Nicolás Maduro, Leopoldo López.El Presidente de la República dijo que en el encuentro con Lilian Tintori hablaron sobre la situación en Venezuela y reiteró la posición de México ante la decisión inicial del Poder Judicial venezolano sobre la Asamblea Nacional.“Confiamos que, mediante el acuerdo entre las partes, sean los venezolanos quienes restablezcan la normalidad democrática”, estableció el presidente Peña a través de Twitter.El pasado 31 de marzo, en Los Pinos, el presidente Peña ordenó a la Cancillería levantar la voz de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y "y en todos los foros pertinentes" contra el deterioro de la normalidad democrática en Venezuela y en favor de la democracia participativa en esa nación.En el marco del Informe Anual de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que presentó el Ombudsman nacional Luis Raúl González Pérez, Peña Nieto estableció que México no puede permanecer indiferente ante la coyuntura política y social que viven los venezolanos.El Jefe del Ejecutivo enfatizó que México ha promovido en el marco de la Organización de Estados Americanos que sean “los propios hermanos venezolanos” a través del diálogo, quienes construyan el camino de reconstrucción de la democracia."México observa por lo tanto, con grave preocupación, las resientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que afectan a la Asamblea Nacional de ese país, lo que atenta frontalmente contra la división de poderes y la democracia representativa."Ante estos hechos México no puede permanecer indiferente, como no lo hicimos en 2002 cuando se intentó derrocar de manera ilegal al gobierno constituido. En aquella ocasión México alzó su voz en la OEA para defender los valores de la democracia y el orden constitucional en Venezuela".Tras el encuentro en Los Pinos, Lilian Tintori detalló que explicó al presidente Peña Nieto la situación que viven los venezolanos.“Le informé que en Venezuela hubo un auto golpe de Estado y un desconocimiento a la Voluntad Popular de los venezolanos, y le expliqué que nuestra crisis se resuelve si se convocan elecciones generales este año, si abren un canal humanitario, si liberan a los presos políticos y si se respeta a la Asamblea Nacional”, dijo.Agregó que comentó al Presidente de México que este jueves los venezolanos salieron a la calle en paz, y fueron brutalmente reprimidos “por la dictadura de Maduro”.Detalló que la lucha de los venezolanos tiene tres dimensiones: “La internacional, los líderes del mundo están con nosotros y así lo han expresado. La institucional: nuestros diputados están dando la cara con valentía y empezaron el proceso ciudadano para la remoción de los magistrados golpistas.“Y la más importante: la calle. Los venezolanos vamos a recuperar la democracia, luchando por ella, en paz pero con mucha determinación ¡Lo vamos a lograr!”, concluyó.