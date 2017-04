No soy antiestadounidense, responde AMLO a Kelly

XALAPA, Veracruz(SUN)

La relación con EU va a ser de respeto y cooperación, pero no seremos súbditos de ningún poder extranjero. Justicia, dignidad y soberanía. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 7 de abril de 2017

El presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, respondió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Kelly, que no es antiestadounidense, pero sí está en contra de gobiernos hegemónicos del cualquier país del mundo."No somos antiestadounidenses, ese pueblo merece nuestro respeto y ha tenido gobernantes ejemplares, como el presidente Roosevelt, muy diferente a quienes quieren resolver los problemas sociales con muros, persecución y el uso de la fuerza.“Nuestra relación con Estados Unidos será de amistad y cooperación, pero no de sometimiento. Somos un país libre y soberano”, dijo.De gira por Veracruz, donde se reunió con el sector empresarial, el líder partidista aseguró que las declaraciones de John Kelly sobre que un presidente de izquierda en México no sería bueno para el País ni para EU, es "porque están preocupados".“El próximo presidente de México va a mantener una relación respetuosa con el gobierno de Estados Unidos, pero no va a ser una relación de subordinación, México es un País independiente y soberano, no es colonia de ningún país extranjero, y vamos a definir bien esa relación”, expresó.Asimismo, aseveró que el presidente Enrique Peña Nieto no tiene autoridad moral para enfrentar la política antimexicana que se está aplicando con el gobierno de Donald Trump."Nada más le habló por teléfono, le alzó la voz, lo calló, no ha vuelto a hablar Peña, pero nosotros no estamos acostumbrados a ponernos de rodilla, vamos a defender a nuestros paisanos migrantes, vamos a defender los derechos humanos”, indicó.