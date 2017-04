Ratifica Senado a Paloma Merodio para Junta de Gobierno del Inegi

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Con 64 votos a favor, 26 en contra y una abstención, y luego de una ronda de posiciones de la izquierda y panistas con descalificaciones a su elegibilidad e idoneidad, el pleno del Senado ratificó a Paloma Merodio Gómez como integrante de la Junta de Gobierno del Inegi.El panista Víctor Hermosillo dijo que “este día es negro en el Senado”, por la aprobación del nombramiento de Merodio Gómez, que le fue extendido por el presidente Enrique Peña Nieto . Ernesto Ruffo Appel expresó: “Hoy muere la autonomía del Inegi”.La senadora, Luisa María Calderón Hinojosa, de último momento, fue a la tribuna a defender “a esta chica que ha sido objeto del abuso en el trato”, en el proceso de su ratificación en la Cámara alta. Luego lamentó que al momento en que el pleno votaba hubiera expresiones entre sus colegas de salir del salón y no votar.Una vez que fue declarada su ratificación, el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, instruyó a la comisión de cortesía que acompañó a Merodio Gómez a rendir protesta al cargo, al que podrá integrarse de inmediato.La presidenta de la Comisión de Gobernación, Cristina Díaz Salazar, al presentar el dictamen aseguró que el procedimiento legislativo se apegó a la ley, y su nombramiento “busca un cambio de paradigma con un perfil joven, técnico, que trae nuevos métodos, una nueva visión para el Inegi en el cumplimiento de los requerimientos de estadística e información”.Dijo que Merodio Gómez “es apartidista”, y ha trabajado en gobiernos del PAN y PRI, y “es un ejemplo de capacidad crítica e imparcialidad”.Refirió Díaz Salazar que Merodio Gómez presentó un plan de trabajo con base en los retos que enfrenta el Inegi.Por su parte, el presidente de la Comisión de Población, Armando Ríos Píter, en sentido contrario, dijo que no cumple la elegibilidad para la designación, y con ello se vulnera la autonomía de instituto, y se corre el riesgo de perder confianza y soberanía, lo que repercute en el ambiente para los negocios.No cumple los requisitos de tener cinco años de trayectoria en cargos de alto nivel o de ser académica de prestigio, dijo Ríos Píter.Luego se abrió la ronda de posicionamientos en la que el PRD y PT subieron a tribuna y destacaron que Merodio Gómez mintió y presentó verdades incompletas; Juan Carlos Romero Hicks (PAN) –quien en comisiones fue exigente en solicitar que la propuesta presidencial se sujetara a los requisitos de ley y que señaló que en comisiones el trabajo se separó de las disposiciones reglamentarias– dijo que encontró en Merodio Gómez “una cadena de mentiras e inexactitudes”.Héctor Larios (PAN) pidió a la asamblea considerar que en el nombramiento se requiere de un Senado que sea “contrapeso, no comparsa”. Se trata, consideró, de una injerencia de la Secretaría de Hacienda en la institución que elabora las estadísticas del País; además, se extrañó que no haya habido oradores a favor.