Conductor de BMW dice que gana mil pesos a la semana

Conductor del BMW impactado en Reforma quiere deslindarse con argumento de que era cercano a todos los fallecidos #10EnPunto @DeniseMaerker pic.twitter.com/W2Yu2TCcSz — Noticieros Televisa (@NTelevisa_com) 6 de abril de 2017

El abogado del conductor del BMW habló con #ImagenNoticias. Quiere echar abajo el dictamen médico que lo acusa de ir en estado de ebriedad. pic.twitter.com/HpKZD6iQYI — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) 6 de abril de 2017

Carlos Salomón, imputado en el choque de la avenida Reforma el pasado fin de mes, aseguró a las autoridades que no puede pagar la indemnización a las familias de las cuatro víctimas del accidente al argumentar que sólo gana mil pesos a la semana. Ante ésta situación, los agentes del Ministerio Público investigan sus actividades financieras y laborales.Según lo asentado en el expediente 002/292/2017, el imputado, de 33 años, pidió un acercamiento con las familias para que los deudos le otorgaran el perdón; la defensa de Carlos buscaba explicarles que no se contaba con el monto suficiente para la reparación del daño, y con el otorgamiento del perdón, la defensa garantizaba también que el imputado no siguiera el proceso tras las rejas.Parte de la investigación condujo a una empresa de seguridad privada, fundada por el padre del imputado y en la que aparece como administrador, al igual que su hermana. De esta empresa se dio a conocer que desde 2014 tienen una batalla legal con el padre, pues entre los tres se disputan la mayoría de las acciones.La empresa la fundó José Luis, padre del imputado y ex comandante de la extinta Policía Judicial quien además estuvo en 2002 en el Reclusorio Oriente acusado de falsedad en declaraciones. La misma indagatoria detalló que Carlos Salomón es socio de un restaurante en Cuernavaca que era frecuentado por sus amigos.Además, con base en investigaciones de la procuraduría capitalina, al imputado se le relaciona con un domicilio en la colonia General Anaya, delegación Benito Juárez, y otro más en Morelos; de ocupación dijo ser paletero con un sueldo de mil pesos, dinero con el cual, según los estudios, no podría pagar el auto del accidente.No obstante, el BMW con placas C33JS está registrado a su nombre con un domicilio en San Bartolo El Chico, delegación Tlalpan. Debido a estas inconsistencias, la defensa de las víctimas pedirá al juez del caso que lo mantenga en prisión.Sigue procesoEste viernes se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso en la cual el juez que lleva el caso determinará si hay condiciones para que el imputado siga en el Reclusorio Norte o continúe el proceso en libertad como lo intentó hacer su defensa en la audiencia inicial, argumentando que el delito se podría calificar como homicidio culposo.Sin embargo, la inconformidad de los deudos radica en que el imputado se negó a que le practicaran las pruebas de alcoholemia y toxicológicas, la cuales revelarían el grado del intoxicación con el que conducía el BMW blanco, agravante con la que perdería cualquier beneficio que otorga la nueva reforma penal a los imputados en algún delito no grave.Esta negativa fue uno de los motivos principales por la que la familia de los deudos le negaron el perdón.Misa. Este miércoles familiares de Carlos Roberto, una de las víctimas mortales, realizaron una misa en su honor en la iglesia San Ignacio de Loyola, en Polanco, donde más de 30 personas asistieron a la ceremonia.Familiares y amigos despidieron a Carlos; mientras escuchaban la misa, algunos llevaban flores en las manos y se acercaron a la familia para darles el pésame.