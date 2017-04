Aplazan fiscal anticorrupción hasta fin de mes

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)



El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Fernando Herrera Ávila, reconoció que la discusión del Fiscal Anticorrupción se pospuso hasta después de Semana Santa.

“Se ha mostrado una gran disposición de avanzar en este tema en particular y esperaremos a la próxima reunión de Jucopo, después de Semana Santa”, señaló.



Argumentó que están discutiendo la ruta a seguir de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, donde reconoció que hay diferencias.



“Hay quien sugiere que se nombre al fiscal de una vez y hay quienes consideramos que primero debe dictaminarse la iniciativa del Presidente para eliminar el pase automático de PGR a Fiscalía General”, señaló.



Agregó que él considera que se deben realizar foros públicos para definir la nueva ley que dé vida a la Fiscalía General de la República.



“Lo que queremos es tener un fiscal anticorrupción que sirva, que tenga atribuciones, que no dependa al 100%, como actualmente está en ley, del procurador general”, dijo.



Insisten en Cervantes



El titular de la PGR, Raúl Cervantes, debe asumir el lugar que temporalmente ocupa en el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) e investigar los casos que ya han sido denunciados, consideró Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.



Entre estos casos, indicó, están el de Odebrecht, empresa brasileña cuyos directivos confesaron haber entregado 10.5 millones de dólares a funcionarios mexicanos; el del fiscal de Nayarit, Edgar Veytia, detenido en EU por narcotráfico; y el de los ex gobernadores acusados de corrupción.