Boletinan a nivel internacional a sacerdote acusado de pederastia

El sacerdote potosino Eduardo Córdova Bautista, acusado de pederastia, fue boletinado a nivel internacional y se le ha buscado en lugares en los que ciudadanos reportan haberlo visto, sin lograr su detención, indicó el procurador General de Justicia del Estado, Federico Arturo Garza Herrera.



Aunado a esto, el funcionario no descartó la posibilidad de que pudiera acordarse el pago de una recompensa para la localización y captura del religioso, quien se encuentra prófugo de la justicia desde hace 33 meses.



Luego de que este domingo el arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero diera a conocer la sentencia que retira el ministerio a cuatro sacerdotes implicados en delitos de pederastia y de que revelara que se siguen juicios eclesiásticos en contra de tres curas más, Garza Herrera afirmó que la fiscalía está haciendo su trabajo.



Desde junio de 2014, la PGJE no ha logrado cumplimentar una orden de aprehensión emitida por un juez penal en contra del padre Eduardo Córdova Bautista, acusado de los delitos de abuso sexual calificado, corrupción de menores y privación ilegal de la libertad en agravio de 19 menores que lo denunciaron.



Garza Herrera señaló que la Procuraduría boletinó la ficha de Córdova en todo el País y el extranjero y ha exhortado a la población para que haga del conocimiento de la autoridad del paradero del prófugo.



“Estamos haciendo todo lo posible para capturarlo, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde”, acotó.



Dijo que hay particulares que han dicho que Córdova se encuentra en un determinado lugar, al que la policía ha acudido sin obtener resultados.



A la pregunta concreta sobre el pago de una recompensa para dar con el paradero del ministro del culto, dijo que si ese fuera el caso se plantearía y “haría el acuerdo respectivo”.



El procurador informó que están pendientes otras órdenes de aprehensión relacionadas con sacerdotes denunciados por delitos de tipo sexual, pero dijo no llevar consigo la cifra.