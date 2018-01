Caen 14 vinculados a César Duarte

(GH)

De acuerdo con Reforma, ocho ex funcionarios estatales, tres empresarios, un ex diputado y dos directores del CEN del PRI, están siendo investigados por presuntos desvíos de recursos públicos durante la Administración de César Duarte como Gobernador de Chihuahua.



Se les acusa a todos del delito de peculado agravado, por lo que hasta ahora cinco han sido sentenciados y nueve enfrentan un proceso penal.



Entre los que han sido detenidos se encuentran Ricardo Yáñez, ex secretario de Educación, Cultura y Deporte del Estado; Areli Jurado, ex directora administrativa de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte; Gerardo Villegas, ex director general de Administración de Hacienda, y Enrique Antonio Tarín, ex director de Adquisiciones y Servicios de la misma dependencia.



Asimismo, Javier Garfio, ex secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; el ex diputado de Movimiento Ciudadano Fernando Reyes así como el empresario Germain Lezama Cervantes.



“(Y) todavía hay un número importante de carpetas en proceso de investigación, alrededor de 40, y otras investigaciones en proceso”, dijo a Reforma el fiscal General de Chihuahua, César Augusto Peniche.