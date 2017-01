Campesinos protestan en caseta de autopista México-Cuernavaca

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Alrededor de 100 personas integrantes de la Coordinadora Nacional de Movimientos Populares (Conmop) y del Frente Indígena Campesino de México protestaron de manera pacífica en la caseta de la carretera México-Cuernavaca.



Los manifestantes arribaron cerca de las 09:30 horas de este viernes y aunque se había informado que tomarían la caseta, un fuerte dispositivo de la Policía Federal se los impidió.



Sin embargo, después de dialogar con las fuerzas federales se les permitió protestar de forma pacífica, sin afectar la circulación ni el cobro de peaje en la caseta, por lo que en estos momentos cerca de 100 personas se encuentran manifestándose en dirección a la capital de Morelos.



La protesta transcurre de manera tranquila, silenciosa y únicamente alzan sus pancartas con frases como "Gracias EPN, estás despertando al pueblo", "No al gasolinazo", "No a la Reforma Energética", y "No al pago de luz, predio, agua"; algunos automovilistas tocan el claxon en señal de apoyo.



De acuerdo con Roberto Rico Ramírez, dirigente de la Conmop, permanecerán en la zona unas dos o tres horas, para manifestar su descontento pacíficamente y sin afectar a nadie, contrario a lo que hace el gobierno, el cual, dice, con el alza en los precios de la gasolina ha afectado a toda la población.