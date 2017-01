Menos empleos en México, más inmigrantes en EU: Calderón a Trump

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El ex presidente Felipe Calderón respondió al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre las presiones que ha hecho a varias empresas para que dejen de invertir en México o paguen altos impuestos por ello."Cuantos más empleos destruyas en México, más inmigrantes tendrá la gente en América. ¡Piensa un poco!", recriminó Calderón.Después de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara a Toyota con imponerle impuestos a las importaciones de su vehículo Corolla que fabricará en México, la compañía indicó que la planta en Guanajuato no afectará el nivel de empleos en Estados Unidos.“El volumen de producción o el empleo en Estados Unidos no disminuirá como resultado de nuestra nueva planta en Guanajuato, la cual se anunció en abril de 2015”, informó Toyota.Antes lanzó la misma advertencia a General Motors y a Ford, que finalmente se desistió de invertir mil 600 millones de dólares para una planta prevista en San Luis Potosí.En abril de 2015, Toyota anunció una inversión de mil millones de dólares para una nueva planta en Apaseo El Grande, Guanajuato, donde fabricará el modelo Corolla, para todo el mundo, a partir de 2019.Se estima que la fábrica va a generar 2 mil empleos y va a producir 200 mil Corollas al año, cuando opere a su máxima capacidad.