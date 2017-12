Acuerdan INE y SNA vigilar recursos para campañas electorales

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y el Instituto Nacional Electoral (INE) suscribieron este martes una carta de intención con la que se comprometieron a actuar coordinadamente en la vigilancia de los recursos que fluirán en las campañas electorales de 2018.



Las que vienen pueden ser las campañas "más encarnizadas" que se han visto, alertó la presidenta del Comité, Jacqueline Peschard.



"El INE no puede solo, tenemos que acompañarlo" y ser observadores de la elección, pues se prevé que los actores incurran en prácticas no democráticas, guerra sucia, descrédito a los rivales, presiones económicas y laborales para orientar el voto de los trabajadores y propaganda indebida en redes sociales el día de las elecciones, entre muchas conductas.



La carta de intención pretende evidenciar las acciones ilegales que pueden afectar el proceso, indicó Peschard, pues fenómenos como el de la firma brasileña Odebrech han demostrado la vinculación del dinero privado en campañas para favorecer candidatos a cambio de favores, y ya en el gobierno, conseguir la adjudicación de contratos de obra pública.



En la sede del INE, durante la firma del acuerdo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que si bien existe esa tensión entre dinero y política, el país no puede agravarlo aún más con legislación que, en medio del debate por el excesivo recurso público que se dedica a los partidos, éste se cancele y para privilegiar el dinero privado.



"Es indispensable que no pongamos a los partidos políticos a buscar dinero de donde sea", porque seguramente habrá interesados en financiar la política y no necesariamente con convicción democrática, destacó.



Sobre el acuerdo del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y el INE, el consejero estableció que se busca intercambiar información sobre el uso adecuado de los recursos públicos y que esto abone a la vigilancia en el cumplimiento de la ley y la Constitución para evitar que se desvíe a propaganda o actividades electorales.