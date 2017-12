Interpol busca a directora de Rébsamen

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La Interpol giró la ficha roja contra Mónica García Villegas, directora del Colegio Rébsamen, para que sea buscada en más de 190 países por la muerte de 37 personas en el centro educativo, tras el sismo del pasado 19 de septiembre.



Autoridades federales informaron que en un inicio se había emitido la ficha azul contra la ex directora, porque no contaba con mandato de captura, pero posteriormente, cuando se ordenó su aprehensión, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR tramitó la ficha roja ante la Secretaría General de la Interpol, en Francia.



Es bajo este contexto que el pasado viernes a las 5:00 horas la AIC cateó la casa de Enrique de Jesús García, medio hermano de García Villegas, donde presumía que se ocultaba la evadida de la justicia; sin embargo, no se encontraba en dicho inmueble.



inteligencia, se presumía que Mónica García Villegas, quien cuenta con una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de homicidio culposo y responsabilidad de los Directores Responsables de la Obra o corresponsales, podría encontrarse en el inmueble ubicado en la Delegación Coyoacán”, informó la PGR.



Según informes de la PGR, el cateo fue autorizado por el juez de Distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte.



Durante la diligencia ministerial se encontraron únicamente el padre, el medio hermano, así como la cuñada e hija de García Villegas, pero no la directora. Nadie fue detenido en dicha acción policial.