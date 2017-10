Retrasan extradición de Borge por papelería incompleta

SAN JOSÉ, Costa Rica(SUN)

La extradición a México desde Panamá del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, se volvió a retrasar este jueves luego de que el Ministerio Público de Panamá alegó ante la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de ese país centroamericano que los documentos sobre una apelación presentada por la defensa están incompletos, informaron fuentes oficiales panameñas.



La oficina de prensa de la Corte informó la noche de este jueves a El Universal que tras una audiencia realizada por la tarde para analizar un incidente de objeción planteado por la defensa de Borge, la Sala "ordenó a la Oficina Judicial solicitar copias del expediente de extradición del ex funcionario mexicano, para resolver dicho recurso, que se presentó contra la resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá que ordenó su extradición" a México.



Los magistrados panameños Jerónimo Mejía, Wilfredo Sáenz y Asunción Alonso "decidieron no atender por el momento el incidente de objeción, en atención que los documentos presentados por la defensa, de acuerdo a la Fiscalía de Asuntos Internacionales de Panamá, no estaban completos", añadió el informe oficial.



"La defensa solicitó un cambio de medida cautelar a favor de su defendido, petición que fue negada por los magistrados, considerando que son temas que no se discuten en este acto de audiencia", precisó.



En su alegato, el abogado defensor Carlos Carrillo, del equipo de defensa legal de Borge, "dejó constancia de la enunciación de las tres causales referente al incidente de objeción, estos son:



1- Violación de las normas;

2- La improcedencia de la solicitud de extradición por no estar debidamente fundamentado en el derecho del Estado requirente;

3- Que la solicitud de extradición es contraria a la Ley o de algún tratado en que sea parte la República de Panamá", concluyó el reporte de la oficina de prensa.



Borge, de 37 años, compareció hoy desde las 15:30 horas panameñas ante los tres magistrados para ratificar que apela la decisión dictada el 15 de septiembre pasado por el gobierno panameño de autorizar su extradición a México, para que sea juzgado por los presuntos delitos de "lavado" de dinero, aprovechamiento ilícito del poder, peculado y desempeño irregular de la función pública.



El ex gobernador deberá seguir preso. El jueves 21 de septiembre, y por alertas de unidades de inteligencia policial del gobierno panameño de que existía riesgo de fuga, al político se le transfirió a una celda de la Policía Nacional en Ancón, suburbio del oeste capitalino, luego de permanecer desde el 9 de junio en El Renacer, en las afueras de la ciudad y cerca del Canal de Panamá.



Derechos humanos

De manera paralela, la Corte tiene pendiente de definir un "habeas corpus correctivo" que la defensa de Borge le presentó el pasado 25 de septiembre para denunciar la violación de los derechos humanos del ex gobernador, por las condiciones de encarcelamiento y porque se le ha negado acceso a un médico especializado que le atienda de un problema renal crónico.



El abogado panameño Sidney Sittón, quien se unió a Carrillo y a su colega panameño Arturo González para defender al político mexicano, aseguró esta semana que "las condiciones en que se encuentra Borge (en prisión) son infrahumanas".



Carrillo confirmó a El Universal que, con Sittón y González, la semana pasada presentó una querella en contra del Estado panameño ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, por la condición que sufre su cliente en la celda en Panamá.



Por su situación, el mexicano se declaró en huelga de hambre desde el 22 de septiembre pasado.



Borge, gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016, fue apresado el 4 de junio en Panamá a solicitud mexicana por los cuatro supuestos delitos y se le arrestó en un avión de una aerolínea comercial en el aeropuerto internacional Tocumen, de la capital panameña, en el que intentó viajar a Francia.