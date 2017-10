Inicia el proceso de reconstrucción: Enrique Peña Nieto

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El presidente Enrique Peña Nieto confirmó que terminó ya la tarea de búsqueda y rescate de personas atrapadas en inmuebles colapsados en la Ciudad de México y que ahora se da paso a la reconstrucción.



Al encabezar la reunión de medidas para la reconstrucción de la capital del país, a la que asistió el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera e integrantes de ambos gobiernos, el mandatario federal afirmó que ha abierto una página de transparencia para que cualquier ciudadano pueda conocer cómo se están destinando los apoyos.



“La tarea de búsqueda y rescate ha concluido. Se ha agotado la tarea debajo de las edificaciones que resultaron siniestradas”, afirmó.



Coordinados en las labores de reconstrucción, estamos en la ruta, con mecanismos definidos, afirmó, para garantizar que México esté plenamente de pie y trabajando con normalidad y las familias en lugares seguros y retomando sus actividades.



NO AFECTARÁ AL PIB



El impacto de los sismos ocurridos en México tendrán un efecto temporal sobre la economía que afectará al cuarto trimestre, y esto costará una décima porcentual al crecimiento del PIB de 2017, dijo Rafael Amiel, director de Economía para América Latina de IHS Markit.



Particularmente, la afectación se dará sobre el consumo privado, puesto que la población reorientará su gasto, y lo más probable es que con todo y la reconstrucción haya menos compras.



“Es un efecto temporal porque interrumpe la actividad en ciertos sectores, se detienen las ventas y algunas sólo se posponen, pero otras ya no se harán porque la gente tiene otras prioridades”, dijo en entrevista luego del seminario “Panorama para México 2017.



Para la industria, el principal motor de crecimiento, no se reportan afectaciones ni mayores pérdidas, pero para el consumo de la población sí hay impacto.



Así lo reflejaron las menores ventas de autos nuevos en septiembre.