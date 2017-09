Posponen para el jueves definición sobre Mesa Directiva

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

El vicecoordinador del PRI y posible próximo presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, informó que los coordinadores parlamentarios acordaron posponer hasta el próximo jueves la posible integración de la Mesa Directiva.



En entrevista al salir de una última reunión plenaria del PRI-Verde en la Cámara de Diputados, Ramírez Marín dijo que fue una reunión muy rápida después de la sesión en la que no se pudo nombrar a la nueva Mesa.



"Lo que se acordó ahorita entre los coordinadores es que se reanude hasta el próximo jueves. En el inter habrá que intensificar las negociaciones", dijo.



Informó que Morena no estuvo, pero no fue porque Rocío Nahle no quisiera acudir, sino porque fue muy rápido.



"Las cosas que no están en el resorte de la Cámara de Diputados no se pueden satisfacer por la Cámara de Diputados, no es un tema de la Cámara de Disputados el del fiscal, poco podemos hacer en esa materia. Veremos hasta qué punto puede ser el esfuerzo nuestro y veremos hasta qué punto no tenemos competencia, no sólo no tenemos competencia, tenemos la advertencia de los senadores vertida el día de los posicionamientos del Informe de que no van a permitir ninguna intromisión en su autonomía, yo creo que la relación hay que dejarla siempre abierta", agregó.