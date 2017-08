Emiten alerta por desaparición de ex Gobernador de Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Esta tarde fue emitida una alerta plateada de búsqueda por el ex gobernador de Tlaxcala, Tulio Hernández Gómez.



El ex mandatario estuvo ayer en una comida de ex gobernadores priistas, confirmó el PRI a EL UNIVERSAL. En la alerta dice que se extravió en la colonia Buenavista.



En la ficha se lee que que Tulio tiene 78 años, mide 1.73 metros, tiene ojos verdes y una cicatriz quirúrgica en el abdomen.



Estuvo casado con Silvia Pinal y fue gobernador de Tlaxcala de 1981 a 1987, también fue diputado federal.



En la alerta dice además que el ex gobernador padece de Alzheimer.



Hasta ahora el Revolucionario Institucional no se han pronunciado.