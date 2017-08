Emiten sentencia condenatoria contra "novia" de Duarte

CIUDAD DE MÉXICO(SUN)

Un Juez de Control emitió sentencia condenatoria de tres años de prisión en contra de la ex funcionaria estatal, Xochilt Tress, presunta amante de Javier Duarte de Ochoa, por el delito de enriquecimiento ilícito.



La Fiscalía General del Estado confirmó que la mujer se declaró culpable y renunció al juicio oral, por lo que el juez le otorgó tres años de prisión conmutable, es decir, con el pago de una multa -cuyo monto no se dio a conocer- para poder salir en libertad.



De manera paralela, en la audiencia privada le fueron decomisados dos bienes inmuebles ubicados en la calle Salmón del lujoso fraccionamiento Costa de Oro, en la ciudad de Boca del Río, como reparación del daño.



A la ex titular del Instituto de Espacios Educativos también se le inhabilitó para ejercer cargos públicos por espacio de tres años.



El Nuevo Sistema de Justicia Penal contempla la ejecución de acuerdos reparatorios, a lo cual tiene derecho todo imputado por delito patrimonial.